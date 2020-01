13:57 Uhr

Kind an Neujahr ausgesetzt: Eltern bekannt

Die Polizei hat die Eltern des Münchner Findelkindes ausfindig gemacht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Im Fall des am Neujahrstag in München gefundenen Säuglings sind die Eltern des Kindes nach Polizeiangaben ausfindig gemacht worden. Demnach handelt es sich um einen 28-jährigen Mann und seine 31 Jahre alte Ehefrau. Der Vater des Kindes sei noch während des Einsatzes vor Ort angetroffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hintergründe zu den Motiven waren zunächst unklar. Laut Polizei wird derzeit geprüft, ob ein strafrechtlicher Hintergrund vorliegt und das Baby vorsätzlich ausgesetzt wurde.

Das zwei Monate alte Mädchen war kurz nach 14 Uhr von Passanten in einem Hausdurchgang - hinter einer Glasscheibe - gefunden worden. Das Kind lag in einer Babyschale und war in einer Fleecedecke eingewickelt. Trotzdem war das Baby unterkühlt. Es wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht - dem Mädchen geht es nach Polizeiangaben soweit gut. (dpa)

