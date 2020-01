13:57 Uhr

Kind an Neujahr ausgesetzt: Ermittlungen gegen die Eltern

Hinter dieser Glastür wurde am Nachmittag des Neujahrstags ein etwa zwei Monate altes Mädchen in einer Baby-Transportschale gefunden.

Die Polizei hat die Eltern des Münchner Findelkindes ausfindig gemacht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Wurde das Baby vergessen oder ganz bewusst ausgesetzt?

Am Neujahrstag wird in München ein Säugling gefunden, abgestellt in einem Hausdurchgang - jetzt ermittelt die Polizei gegen die Eltern. Diese konnten schnell ausfindig gemacht werden. Demnach handelt es sich um einen 28-jährigen Mann und dessen 31 Jahre alte Ehefrau. Noch während des Einsatzes sei der Vater des Mädchens am Einsatzort angetroffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Paar wurde auch vorher schon mehrfach in der Nachbarschaft gesehen - es wohnt nach Angaben der Polizei vermutlich in der Nähe. Wo sich die Frau am Neujahrstag aufhielt, war zunächst unklar, ebenso wie die Hintergründe zu den Motiven.

Das Baby wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Als das Kind auch nach etwa zwanzig Minuten nicht aufhörte zu schreien, wurde ein Pärchen stutzig, das sich in der Nähe aufhielt. Die Passanten suchten nach dem Kind und fanden um kurz nach 14 Uhr das zwei Monate alte Baby in eine Fleecedecke eingewickelt, in einer Babyschale. "Das war ganz kalt, das Würmchen", sagte der Mann, ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur, der mit seiner Freundin das Kind fand. "Das Baby lag auf zwei, drei Kleidungsstücken drauf, hatte keine Mütze auf - nur ein Tuch über dem Kopf", erzählte er.

Während das Pärchen auf den Kindernotarzt wartete, brachte der Mann das Baby in sein Auto und startete die Standheizung. Dem Kind gehe es mittlerweile soweit gut, teilte die Polizei mit. Die Kleine wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Babyklappen sollen verhindern, dass Babys ausgesetzt werden

Laut Polizei wird geprüft, ob das Baby vorsätzlich ausgesetzt wurde oder aus Nachlässigkeit vergessen wurde. Dabei müssen Kinder nicht ausgesetzt werden, um sie anonym abzugeben. In München gibt es gleich zwei Anlaufstellen, sogenannte Babyklappen: Einmal am Klinikum in Schwabing und beim Kloster St. Gabriel.

Wie viele Kinder tatsächlich in solche Klappen gelegt werden, ist nicht bekannt. Eine Studie des Bundesfamilienministeriums ergab anhand von Adoptionszahlen für 2016 bundesweit 151 Fälle von "anonymen Formen der Kindesabgabe". Allerdings sind dabei nicht nur Babyklappen aufgeführt, sondern auch anonyme Geburten, anonyme Arm-in-Arm-Übergaben und Aussetzungen. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen