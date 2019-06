vor 6 Min.

Kind ausgesetzt: Haftstrafe für die Mutter

Wie das Baby vor dem Tod gerettet wurde

Hochschwanger fährt eine Frau von Gießen nach München, um eine Internetbekanntschaft zu treffen. In der Nacht bringt sie allein ein Kind zur Welt, lässt den neugeborenen Jungen in einer Hecke zurück – und nimmt damit seinen Tod in Kauf. Nun ist das Urteil gefallen. Das Landgericht München I verurteilte die 27-Jährige am Freitag wegen versuchten Totschlags und Misshandlung von Schutzbefohlenen zu siebeneinhalb Jahren Haft.

Laut Anklage hat die Frau im vergangenen August allein ein Kind auf die Welt gebracht, die Nabelschnur durchgebissen, das Neugeborene in die Hecke eines Vorgartens im Münchner Stadtteil Neuperlach gelegt und danach überstürzt und ohne ein Wort darüber zu verlieren die Heimreise angetreten. Das Baby wurde erst eine Stunde später stark unterkühlt und schwer verletzt von einer Passantin zufällig entdeckt – und überlebte nur deshalb.

Die hochschwangere Frau war nach München gekommen, um eine Internetbekanntschaft zu treffen. Da der Mann weder von der Schwangerschaft noch der Geburt gewusst haben will, bleiben viele Fragen offen. Fest steht allerdings aufgrund der Verletzungen des Jungen, dass die Geburt alles andere als einfach gewesen sein muss. Vermutlich befand sich der Säugling in Steißlage und wurde von der Mutter herausgezogen, wodurch er unter anderem drei Brüche erlitt. (dpa)

Themen Folgen