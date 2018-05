vor 32 Min.

Kind bei Autounfall schwer verletzt Bayern

Beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge bei Bütthard (Landkreis Würzburg) ist ein Kind schwer verletzt worden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden bei dem Unfall am Montagmorgen ein weiteres Kind sowie die beiden Fahrer leicht verletzt. Der Polizei zufolge wollte der Fahrer eines Kleinbusses, in dem sich auch die beiden Kinder befanden, auf die Bundesstraße 19 auffahren. Dabei übersah er ein Auto und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die Polizei konnte den Sachschaden zunächst nicht genau benennen, geht aber von mehreren 10 000 Euro aus. Die Strecke wurde am Montagmorgen zunächst voll gesperrt. (dpa/lby)

