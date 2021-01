Kinder zählen mit: Das müssen Eltern zu den Corona-Regeln wissen

Und noch ein Beweis der Ratlosigkeit unserer Regierung.



Wieder besseren Wissens werden nun auch noch die Kinde mitbestraft.



Einfach nur lächerlich, was die Regierung hier treibt.

Unlogische Erklärungen in Bezug auf die Entlassung des Gesundheitsminister, die Ratlosigkeit bei der Begründung der Kontaktbeschränkungen an sich und noch das Tüpfelchen auf dem "i", das auch Kinder unter 14 Jahren mitgerechnet werden.



Ich wünschte mir, dass der Herr Söder sich einmal öffentlich einer Diskussionsrunde mit den Bürgern stellen würde.



