Kinderarzt wehrt sich gegen Urteil Bayern

Gibt es einen dritten Prozess in dem Fall?

Von Jörg Heinzle

Der Fall Harry S. ist für die Justiz noch nicht erledigt: Der wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Augsburger Kinderarzt will auch gegen das neue Urteil vorgehen, das vom Landgericht gegen ihn verhängt worden ist. Am Dienstag ist die Neuauflage des Missbrauchsprozesses zu Ende gegangen. Die 3. Strafkammer hat den Arzt zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Verteidiger hatten maximal acht Jahre Gefängnis beantragt und sich gegen eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen.

Der Kinderarzt aus Augsburg, der seit 1998 über 20 Jungen missbraucht hat, beschäftigt seit mehr als vier Jahren die Justiz. In einem ersten Prozess hatte ihn die Jugendkammer des Landgerichts im März 2016 zu einer Haftstrafe von dreizehneinhalb Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Dagegen wehrte sich Harry S. mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil teilweise auf. Aus Sicht der Bundesrichter ist im ersten Prozess nicht ausreichend geprüft worden, ob S. bei den Taten wirklich voll schuldfähig war. In der Neuauflage des Prozesses bewerteten vier Gutachter den Angeklagten. Sie kamen alle zum Ergebnis, dass Harry S. trotz seiner sexuellen Fixierung auf kleine Jungen schuldfähig war.

Deshalb sahen die Richter auch keinen Grund, die Strafe spürbar abzusenken. Moritz Bode, einer der Anwälte des Arztes, sagt, aus Sicht der Verteidigung sei neben anderen Punkten das Strafmaß deutlich zu hoch. Unter anderem deshalb werde man, wie schon nach dem ersten Urteil, Revision einlegen. Der Bundesgerichtshof prüft dann das Urteil auf Rechtsfehler. Bei der mündlichen Urteilsbegründung am Dienstag hat sich der Vorsitzende Richter Roland Christiani nach Ansicht des Verteidigers mehrfach im Ton vergriffen. Es sei nicht angemessen, einen Angeklagten so herabzuwürdigen, wie es hier geschehen sei – selbst wenn dieser schwere Straftaten begangen habe. Richter Christiani hatte die Verteidiger auch mehrfach scharf dafür kritisiert, dass sie versucht hatten, eine mildere Strafe für den Kinderarzt zu erreichen. Moritz Bode entgegnet, gerade das sei aber die Pflicht eines Verteidigers. Man dürfe einen Angeklagten und dessen Anwälte nicht dafür niedermachen, dass sie von den Rechten Gebrauch machen, die ihnen in einem Rechtsstaat zustehen.

