10:10 Uhr

Kinderpornografie: Zwei Verdächtige festgenommen und Kita durchsucht

Am Mittwoch hatten Polizisten - darunter auch Spezialeinsatzkräfte - mehrere Objekte in der unterfränkischen Stadt durchsucht, darunter war auch eine Kindertagesstätte.

Von Carolin Schulte

Nach einer groß angelegten Durchsuchungsaktion nahm die Polizei am Mittwoch in Würzburg zwei Personen vorläufig fest. Sie stehen unter dem Verdacht, kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet zu haben. Durchsucht wurde dabei auch eine Kindertagesstätte im Würzburger Stadtteil Heuchelhof, weil die Tatverdächtigen "einen Bezug" zu der Kita haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Unterfranken und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Nach aktuellem Kenntnisstand seien auf dem Material ausschließlich Jungen im Kindesalter zu sehen.

Verdacht auf Kinderpornografie in Würzburg: Polizei durchsucht Kita

Die Tatverdächtigen waren der Polizei bei einem größeren Ermittlungsverfahren zu Kinderpornografie im Darknet aufgefallen, dem verborgenen Teil des Internets. Gemeinsam mit der bayerischen Zentralstelle für Cybercrime, der Bereitschaftspolizei, Beamten des Bundeskriminalamts und der Polizei Cloppenburg/Vechta durchsuchte die Kriminalpolizei am Mittwoch mehrere Objekte im Würzburger Stadtgebiet. Die Verdächtigen werden möglicherweise noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Für die Eltern und das Personal der Kindertagesstätte stehen am Donnerstagvormittag Beamte des Polizeipräsidiums Unterfranken als Ansprechpartner zur Verfügung.

