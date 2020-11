vor 47 Min.

Kino Kempten: Colosseum Center scheitert mit Corona-Klage

Plus Das "Colosseum"-Kino Kempten klagte die Corona-Schließung im November-Lockdown. Ein Gericht in Bayern weist die Popularklage jetzt ab. Gibt es noch Hoffnung?

Von Klaus-Peter Mayr

Nun sind die Kemptener Kinobetreiber Dietel-Sing auch mit ihrer Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert – vorerst. Er wies den Eilantrag gegen den Lockdown ab. Das Gericht bestätigt, dass Kulturveranstaltungen weiterhin verboten sowie Kinos, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe angesichts der hohen Zahl Coronainfizierter geschlossen bleiben. „Uns wär’s anders lieber gewesen“, erklärt Matthias Sing, der als hauptberuflicher Rechtsreferendar die Klagen zusammen mit seiner Mutter Andrea Dietel-Sing und seiner Schwester Pia Sing eingereicht hatte.

Die Enttäuschung über das Urteil hält sich aber in Grenzen, da sie nach der Abweisung einer ähnlichen Klage beim Bundesverfassungsgericht vor wenigen Tagen schon damit gerechnet hatten, sagt Sing. Gleichwohl hoffe die Familie auf baldige Hauptverfahren bei beiden Gerichten.

Kino Kempten-Klage: "Ich fühle mich als Oper einer unsinnigen Regelung", sagt Andrea Dietel-Sing

Die Familie Dietel-Sing, die in Kempten das Colosseum-Center mit sieben Sälen sowie ein damit verbundenes Restaurant betreibt, hatte nach den Lockdown-Maßnahmen Anfang November Eilverfahren sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof angestrengt. Viele andere Kinobetreiber hatten dies begrüßt.

Andrea Dietel-Sing, die Colosseum-Geschäftsführerin, hält die Zwangsschließung für irsinnig und willkürlich – gerade weil sie umfangreiche und ausgeklügelte Hygiene- und Abstandsregeln für Kinobesucher ergriffen hatte. Außerdem hatten sie und ihre Familie argumentiert, dass die Schließung das Kunstförderungsgebot und das Grundrecht auf Kunstfreiheit verletze und ihre Berufsfreiheit einschränke. Nicht nur die Betreiber von Allgäuer Filmtheatern beklagen zudem den finanziellen Schaden, den der Lockdown anrichte. Landauf, landab fürchten viele um ihre wirtschaftliche Existenz. „Ich fühle mich als Opfer einer unsinnigen Regelung“, hatte Andrea Dietel-Sing schon gleich nach dem erneuten Lockdown erklärt.

Das Colosseum Kino Kempten klagte gegen die Schließung der Kinos im zweiten Corona-Lockdown - hier Betreiberin Andrea Dietl-Sing. Bild: Ralf Lienert

Corona-Klage des Colosseum Kempten: Es kann Monate dauern bis zum Hauptverfahren

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof argumentiert dagegen in seiner Abweisung sinngemäß, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen angesichts der hohen Zahl an Infizierten nötig seien. Bei „überschlägiger Prüfung“ sehe es die Grundrechte nicht als verletzt an; die Regierungen hätten die Maßnahmen für eine „effektive Gefahrenabwehr“ durchaus verfügen dürfen. Zudem verweist das Gericht auf die von Bund und Ländern angekündigte Wirtschaftshilfe in Höhe von 75 Prozent des letztjährigen Novemberumsatzes. Es gebe also auch eine finanzielle Kompensation für die Kinobesitzer und Gastronomen.

Durch die Abweisung des Eilantrags ist das Verfahren, das nach Angaben von Matthias Sing bei beiden Gerichten kostenfrei ist, noch nicht abgeschlossen. Ausdrücklich teilt der Verfassungsgerichtshof den Klägern mit, dass es „weder von offensichtlichen Erfolgsaussichten noch von einer offensichtlichen Aussichtslosigkeit“ ausgehe. Wann es jedoch zu Hauptverhandlungen bei den beiden Gerichten komme, ist offen. „Das kann Monate dauern“, befürchtet Sing.

Im Podcast sprechen Daniela Bergauer und Michael Hehl vom Augsburger Liliom-Kino über ihre Leidenschaft zum Film, die Konkurrenz zu großen Kino-Ketten und über Döner im Kinosaal. Die Folge haben wir vor der Corona-Krise aufgezeichnet.

Lesen Sie auch: Wie geht es den Kinobetreibern in der Region?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen