Kirche

11.06.2021

Entsetzen über Memminger Dekan nach Missbrauchsverdacht

Plus Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen führenden Geistlichen des Bistums Augsburg. Am Sonntag bekommen Gläubige in Gottesdiensten weitere Informationen.

Von Brigitte Hefele-Beitlich, Thomas Schwarz und Daniel Wirsching

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs gegen einen Geistlichen des katholischen Bistums Augsburg hat in Memmingen und darüber hinaus Bestürzung ausgelöst. Am Donnerstag hatte das Bistum Augsburg mitgeteilt, es habe den Kleriker „mit sofortiger Wirkung“ von seinem Amt als Pfarrer und Dekan entpflichtet und von allen seinen Aufgaben freigestellt.

