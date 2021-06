Kirche

11:44 Uhr

Gab es rituellen Missbrauch durch Nonnen im Kinderheim?

Plus Opfer sexueller Übergriffe in katholischen Kinderheimen berichten von schrecklichen Handlungen, an denen auch Ordensschwestern beteiligt gewesen sein sollen.

Von Christine Jeske und Benjamin Stahl

Spielten Nonnen im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche eine größere Rolle als bislang angenommen? In einem Fernsehbeitrag erhoben unlängst Betroffene schwere Vorwürfe gegen Ordensschwestern, die in der Wickenmayer’schen Kinderpflege in Würzburg tätig waren. Es geht um körperliche Züchtigung und sexuelle Übergriffe, die seit Ende der 1950er bis in die 1980er Jahre in dem städtischen Heim stattgefunden haben sollen.

