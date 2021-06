Missbrauchsverdacht gegen Memminger Dekan: Anwalt gibt Erklärung ab

Exklusiv Der Anwalt des Memminger Dekans hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs bestätigt - betont aber auch die Unschuldsvermutung.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Ermittlungsverfahren gegen den Memminger Dekan wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs eingeleitet hatte, hat sich am Sonntagmorgen nun der Anwalt des Geistlichen zu Wort gemeldet. "Es ist zutreffend, dass die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Ermittlungsverfahren gegen meinen Mandanten eingeleitet hat", teilte Florian Schwarz, Rechtsanwalt aus Buchloe, mit.

"Grund für die Einleitung der Ermittlungen ist ein Anfangsverdacht strafbarer sexualbezogener Handlungen an einer einzelnen Person, bei der es sich um eine volljährige Frau handelt, die sich beim Missbrauchsbeauftragten der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeldet hat." Der Anwalt wies zudem darauf hin, dass ein Anfangsverdacht die geringste Stufe eines Verdachts sei, dem in einem Ermittlungsverfahren nachzugehen ist. "Mit welchem Ergebnis das Ermittlungsverfahren enden wird, ist derzeit offen. Jedenfalls gilt für meinen Mandanten unbedingt die Unschuldsvermutung", so Schwarz.

Schwere Vorwürfe gegen Memminger Dekan

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte zuvor erklärt, das sich der Geistliche "über Jahre hinweg durch mehrere sexualbezogene Handlungen, die gegenüber einer Person erfolgt sein sollen, strafbar gemacht" haben könnte. Das Bistum Augsburg hatte am Donnerstag mitgeteilt, den Geistlichen „mit sofortiger Wirkung“ von seinem Amt als Pfarrer und Dekan entpflichtet zu haben. Damit sei er von allen seinen Aufgaben freigestellt.

Das Dekanat Memmingen 1 / 2 Zurück Vorwärts Dekanat Memmingen: Das Dekanat umfasst folgende Pfarreiengemeinschaften: Babenhausen, Bad Grönenbach, Benningen, Boos, Erkheim-Günztal, Legau-Illerwinkel, Markt Rettenbach, Memmingen und Ottobeuren sowie die Pfarreien Buxheim, Dietershofen und Kirchhaslach.

Pfarrei Memmingen: Zur Pfarrei gehören die Kirchen Christi Auferstehung, Mariä Himmelfahrt, Sankt Johannes Baptist, Sankt Josef und Sankt Ulrich (Amendingen), Sankt Antonius Ferthofen, Sankt Stephan Volkratshofen, Sankt Johannes Nepomuk Eisenburg und Sankt Stanislaus Trunkelsberg. (vog)

Der Anwalt des Memminger Dekans erklärte nun zudem: "Die kirchlicherseits eingeleiteten Ermittlungen und die Freistellung meines Mandanten von seinen Pflichten und Aufgaben beruht auf einer zwingenden Vorgehensweise nach kirchenrechtlichen Vorschriften. Eine Aussage, ob die gegen meinen Mandanten erhobenen Vorwürfe zutreffen, kann aus dieser Vorgehensweise nicht abgeleitet werden."

Der Generalvikar des Bistums, Harald Heinrich, war mit den Worten zitiert worden: „Die zu Protokoll gegebenen Aussagen in diesem uns bekannt gewordenen Fall erschüttern uns zutiefst. Wir nehmen den Fall sehr ernst und werden alles daransetzen, eine durchgängige, lückenlose und transparente Aufklärung sicherzustellen.“

