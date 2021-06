Missbrauchsvorwürfe: Verfahren gegen Memminger Dekan eingestellt

Exklusiv Die Staatsanwaltschaft hat ihr Ermittlungsverfahren gegen den leitenden katholischen Kleriker eingestellt. Das bestätigte sie unserer Redaktion am Freitag. Wie sie das begründet.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat ihr Ermittlungsverfahren gegen den bisherigen Memminger Pfarrer und Dekan, das ist ein leitender katholischer Kleriker, eingestellt. Das bestätigte sie unserer Redaktion am Freitag. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage: "Es hat sich kein Anhaltspunkt dafür ergeben, dass es nicht einvernehmlich war." Demnach sei auch kein strafbares Handeln festzustellen. Ihm zufolge habe sich eine Frau "spirituell" zu dem Geistlichen hingezogen gefühlt. Von einer Beziehung könne man gleichwohl aber eher nicht sprechen. Schwerpunktmäßig gehe es um das Jahr 2019.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte zuvor erklärt, das sich der Geistliche "über Jahre hinweg durch mehrere sexualbezogene Handlungen, die gegenüber einer Person erfolgt sein sollen, strafbar gemacht" haben könnte. Das Bistum Augsburg hatte sie verständigt und vor gut zwei Wochen selbst mitgeteilt, den Geistlichen „mit sofortiger Wirkung“ von seinem Amt als Pfarrer und Dekan entpflichtet zu haben. Damit sei er von allen seinen Aufgaben freigestellt. Zudem hatte das Bistum erklärt, es gehe um "einen sehr ernst zu nehmenden Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester". Und weiter: „Die zu Protokoll gegebenen Aussagen in diesem uns bekannt gewordenen Fall erschüttern uns zutiefst."

Der Anwalt des Dekans will sich noch nicht äußern

Der Anwalt des Dekans, Florian Schwarz, sagte auf Anfrage: Bevor er sich zum Fall äußere, wolle er erst die schriftliche Erklärung der Staatsanwaltschaft abwarten. Unklar ist, welche Konsequenzen von kirchlicher Seite auf den Dekan zukommen.

Entsprechend der kirchlichen Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche und den kirchenrechtlichen Normen in diesem Fall hatte der Bischof von Augsburg, Bertram Meier, die dafür zuständige Kongregation für die Glaubenslehre in Rom informiert und um Entscheidung gebeten. Die vom Kirchenrecht in solchen Fällen vorgesehene kanonische Voruntersuchung sei eingeleitet worden, hieß es.

