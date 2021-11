Kirche

11:56 Uhr

Warum die evangelische Kirche in Bayern eine Million Briefe verschickt

Augsburgs Regionalbischof Axel Piper will das Projekt "Kirchenpost" ausweiten.

Plus Die evangelische Kirche in Bayern setzt mit dem Projekt "Kirchenpost" quasi auf Briefkastenwerbung. Was hinter der Aktion steckt und warum die Empfänger einen Mehrwert haben.

Von Gerlinde Knoller

Alle denken plötzlich an einen. Da flattern zum Geburtstag nicht nur die Glückwünsche der Lieben ein, sondern auch vom Lieblingsmodehaus, von der Bank, vom Optiker oder sonst wem, oft noch versüßt mit einem Gutschein für ein paar Euro. So bringt man sich in Erinnerung.

