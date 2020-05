vor 31 Min.

Kitas, Schulen, Freibäder: Alles zurück zum Normalbetrieb?

Kitas und Schulen sollen zum 1. Juli auch in Bayern wieder für alle Schüler öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder auf dem CSU-Parteitag an.

Bayern lockert nach und nach die Anti-Corona-Maßnahmen. Und nach langem Warten gibt es nun auch eine Perspektive für alle Kita-Kinder.

Nach monatelanger Corona-Zwangspause sollen in Bayern bis zum 1. Juli wieder alle Kinder zurück in Kindergärten und Krippen dürfen. Dieses Zieldatum nannte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitagabend in seiner Rede auf einem CSU-Internet-Parteitag in München. Ziel sei der 1. Juli, und zwar in kleineren, festen Betreuungsgruppen. Bislang hatte es lediglich einen Fahrplan für rund 80 Prozent der Kinder gegeben.

Kinderbetreuung in der Corona-Krise: Das ist der Fahrplan für Schulen und Kindergärten

Bereits am kommenden Montag (25. Mai) dürfen Vorschulkinder wieder zurück in den Kindergarten, und auch deren Geschwisterkinder. Zudem dürfen dann Großtagespflege-Einrichtungen mit bis zu zehn Kindern wieder öffnen, ebenso Waldkindergärten.

Nach den Pfingstferien am 15. Juni dürfen die Kinder zurück in die Kindergärten, die im Schuljahr 2021/22 schulpflichtig werden. Gleiches gilt für jüngere Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten stehen - sie dürfen dann wieder in die Krippe gehen. Erst nach den Worten Söders vom Freitagabend ist aber nun klar, dass alle anderen Kinder dann Anfang Juli folgen sollen.

Freibäder und Gastronomie: Diese Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen an

Zugleich kündigte Söder weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen an: In der zweiten Woche der Pfingstferien sollen Freibäder und Schwimmbadanlagen im Freien in Bayern wieder öffnen dürfen, also ab 8. Juni. Söder nannte dabei Freiluftanlagen in Thermalbädern und auch in normalen Schwimmbädern - alles mit strengen Hygiene-Vorschriften.

Der Gastronomie sicherte Söder eine Ausweitung der Öffnungszeiten für Außenbereiche zu: Diese sollen "ab der Pfingstwoche" von 20 auf 22 Uhr verlängert werden. Damit gelten dann die gleichen Regeln für Innen- und Außenbereiche. Denn Außenbereiche von Gaststätten, zum Beispiel Biergärten, dürfen zwar seit dem am 18. Mai öffnen, aber lediglich bis 20 Uhr. In Innenbereichen dürfen Speiselokale ab kommenden Montag (25. Mai) wieder Gäste empfangen - bis 22 Uhr.

Theater, Kabarett, Musik: Auf diese Lockerungen dürfen Künstler hoffen

Und schließlich kündigte Söder wieder "mehr kulturelle Luft" an: Musikgruppen sollen demnach wieder zusammen üben dürfen, eventuell eben mit weniger Teilnehmern.

Zudem solle es kulturelle Freiluftveranstaltungen geben dürfen, Theater etwa oder Kabarett. "Man kann dann nach Pfingsten beginnen, wieder mit einem eingeschränkten Spielbetrieb zu arbeiten", kündigte Söder an. (dpa/lby)

