Kitas und Corona

vor 32 Min.

In Bayerns Kindergärten gibt es weiterhin keine Lolli-Pooltests

Plus Bayerns Sozialministerin Trautner setzt in den Kitas weiter auf Gutscheine für Selbsttests - PCR-Tests seien nicht machbar, sagt sie. Gleichzeitig werden die Quarantäne-Regeln gelockert.

Von Henry Stern

Sozialministerin Carolina Trautner ( CSU) lehnt die Einführung von PCR-Pooltests auch in Kitas in Bayern derzeit ab: Im Gegensatz zu den Grundschulen, in denen die sogenannten Lolli-Tests mit Beginn des neuen Schuljahres eingeführt werden, sei der Besuch der Kitas freiwillig, erklärte Trautner. Dies erschwere verpflichtende Tests. Zudem sei die Anzahl der rund 10.200 Kitas in Bayern zu hoch, um die Pooltests landesweit durchführen zu können: „Wir könnten die Testergebnisse nicht überall noch am selben Tag bekommen“, sagte sie. Damit sei der Vorteil dieser Tests nicht mehr gegeben.

