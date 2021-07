Landesregierung beschließt Ausnahmen für den Bau von Windrädern

Ministerpräsident Söder stellt in einer Regierungserklärung Bayerns Klimaplan vor. Windräder könnten enger aneinander gebaut werden, Photovoltaik wird verstärkt gefördert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat am Mittwochvormittag in einer Regierungserklärung die Eckpunkte der künftigen Klimaschutzpolitik für Bayern vorgestellt. Im Zentrum stand das Ziel, den Freistaat nun schon bis 2040 klimaneutral zu machen. Wie dies gelingen soll, darüber gab es zuletzt aber noch Dissens, auch innerhalb der Koalition.

Besonders wegen der umstrittenen Mindestabstandsregelung für Windräder wurde die Regierungserklärung bereits im Vorfeld mit Spannung erwartet. Die Staatsregierung will hier die bestehenden Regeln lockern. Grundsätzlich soll es zwar bei der sogenannten 10H-Regel bleiben, die besagt, dass Windräder grundsätzlich doppelt so weit von der nächsten Wohnbebauung entfernt stehen müssen, wie sie hoch sind. Doch es soll künftig Ausnahmen geben, mit einem Abstand von nur 1000 Metern.

Kritik am Klimaschutzplan der Regierung kommt von den Grünen

Bezüglich der Photovoltaik-Anlagen erklärte Söder, dass es zu einer Verpflichtung bei staatlichen Gebäuden kommen soll. Für private Wohnbauten soll die bisherige Förderung verdoppelt werden.

Aus der Opposition, insbesondere von den Grünen, gibt es viel Kritik: Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus. Einen abgestimmten Regierungsentwurf für eine Reform des bayerischen Klimaschutzgesetzes sollte es am Mittwoch zunächst nicht geben.

Unmittelbar vor Söders Regierungserklärung wurde bekannt, dass aus der von ihm selbst angeregten Klimaallianz mit seinem baden-württembergischen Kollegen Winfried Kretschmann (Grüne) erstmal nichts wird. Als ursprünglicher Termin war der kommende Montag angepeilt worden. "Der Termin ist verschoben und wird voraussichtlich nach den Ferien nachgeholt", sagte ein Regierungssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. In München hieß es bereits, es werde ein neuer Termin nach der Bundestagswahl gesucht. (dpa)

