Klimaschutz-Serie

06:19 Uhr

Wie wird es was mit dem Klimaschutz in Bayern?

Die Geschichte der Energiewende ist reich an kleinen und großen Irrtümern – auch in Bayern. In unserer Serie werden wir einige von ihnen in den kommenden Wochen näher beleuchten.

Plus Die Geschichte der Energiewende in Bayern zeigt, dass die Regierenden sich irren können. Nun stehen sie vor einer weitaus größeren Herausforderung. Teil 1.

Von Uli Bachmeier

In seiner jüngsten Regierungserklärung hat Ministerpräsident Markus Söder sich eindeutig zum „vorsorgenden Klimaschutz“ bekannt. Bayern soll schon 2040, also fünf Jahre früher als Deutschland, klimaneutral werden. In einer Serie von Artikeln wird unsere Redaktion in den kommenden Wochen die wichtigsten Aspekte des Themas einzeln beleuchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen