So will Markus Söder Bayerns Wälder retten

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben - und will dabei auch den Wald im Freistaat retten. Kann das gelingen?

Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein rechtes Durcheinander. Große und kleine Bäume, alte und junge, Nadel- und Laubbäume, alles wächst dicht an dicht und kreuz und quer. Laien sehen vermutlich ein einziges Gestrüpp, eine wild durcheinandergewürfelte Mischung verschiedenster Baumarten. Die geübten Augen von Peter Pröbstle jedoch erkennen: Hier ist der Wald bereits auf den Klimawandel vorbereitet worden.