Ärger um Klimaschutzgesetz: Markus Söder rüffelt Umweltminister Glauber

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ärgert sich über seinen Umweltminister Thorsten Glauber, dabei habe dieser nur seinen Job gemacht.

Im Streit um die Reform des bayerischen Klimaschutzgesetzes knirscht es offenbar gewaltig zwischen Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler). Nachdem nun schon seit Wochen Unklarheit darüber herrscht, wann das neue Gesetz kommt und welche konkreten Maßnahmen in Bayern für den Klimaschutz ergriffen werden, sorgte jetzt ein Interview Glaubers mit dem Bayerischen Rundfunk für Missstimmung.