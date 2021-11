Bayerisches Klimaschutzgesetz: In Trippelschritten zum Klimaziel?

Plus Die Staatsregierung hinterlegt die Reform des Klimaschutzgesetzes mit einem Paket mal mehr, mal weniger konkreter Maßnahmen. Grüne, SPD und Naturschützer üben deftige Kritik.

Die Bayerische Staatsregierung muss sich nicht vorwerfen lassen, bei der Reform des Klimaschutzgesetzes und der damit verbundenen Projekte nicht auch an klitzekleine Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 gedacht zu haben. Die Liste über das vergrößerte „Maßnahmenpaket – Klimaschutzoffensive“, die mittlerweile auf der Homepage des Umweltministeriums veröffentlicht wurde, enthält auch so amüsante Projekte wie die „klimaverträgliche Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe der Justizvollzugsanstalten“ oder das „Angebot eines Jobrad-Modells für Bedienstete des Freistaats Bayern.“ Könnte heißen: Besen statt Laubbläser für Häftlinge bei der Gartenarbeit oder Radl statt Auto für Beamte auf dem Weg zur Arbeit.