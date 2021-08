Bayerns Umweltminister: "Klimaschutz ist eine globale Aufgabe"

Exklusiv Noch in diesem Jahr könnte das bayerische Klimaschutzgesetz in den Landtag gehen. Deutschland müsse bei dem Thema vorangehen, sagt Bayerns Umweltminister.

Vor der Vorstellung des neuesten Berichts des Weltklimarats fordert Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) eine gemeinsame Anstrengung in Sachen Klimaschutz. „Wenn in internationalen Verhandlungen am Ende nichts rauskommt und manche Staaten Klimaschutz nicht ernst nehmen, dann können wir in Bayern machen, was wir wollen und werden trotzdem das Weltklima nicht retten“, sagte der Politiker unserer Redaktion. „Klimaschutz ist eine globale Aufgabe.“ Gleichzeitig müsse Deutschland als High-Tech-Nation vorangehen. „Wir könnten ansonsten nur noch reagieren und versuchen, uns an die Veränderungen anzupassen.“

Der Weltklimarat stellt seinen neuesten Bericht vor

An diesem Montag legt der Weltklimarat (IPCC) seinen mit Spannung erwarteten neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vor. Er will damit letzte Zweifel an der Verantwortung des Menschen für den Klimawandel ausräumen. Der letzte Bericht dieser Art war 2013 erschienen.

Umweltminister Glauber betonte außerdem, dass das bayerische Klimaschutzgesetz noch in diesem Jahr in den Landtag zur Abstimmung gehen solle. Das Gesetz sei ein Gemeinschaftswerk mehrerer Ministerien. „Es braucht das Bau- und Verkehrsministerium, das Wirtschafts-, das Wissenschafts- und auch das Landwirtschaftsministerium dafür“, sagte Glauber und ergänzte: „Und gemeinsam gilt es seit der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, das Gesetz endgültig abzustimmen.“ (AZ, dpa)

