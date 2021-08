Klimawandel in Bayern

Wie der Windkraft-Ausbau in Bayern gelingen kann

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 wurden nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie in ganz Bayern sieben neue Windkraftanlagen gebaut.

Plus Bayern liegt beim Ausbau der Windenergie im bundesweiten Vergleich auf den hinteren Plätzen. Über Perspektiven, leere Versprechen und einen Blick zu den grün-schwarz-regierten Nachbarn.

Von Oliver Wolff

Von wegen die Bayern wollen keine Windräder. Im oberbayerischen Mammendorf will die Gemeinde bereits das zweite. Wenn da bloß die 10H-Regel nicht wäre. Dann würde das Windrad schon längst stehen, ist sich Gemeinderatsmitglied Werner Zauser ( Freie Wähler) sicher. "Wir haben die Grundstücke und Zuwege, Verträge sind geschlossen. Wir könnten sofort loslegen, aber wir werden ausgebremst", beklagt Zauser, der federführend am geplanten Projekt beteiligt ist. Aber er resigniert nicht. Jetzt geht er den beschwerlicheren Weg – über ein langjähriges Bauleitverfahren samt Bürgerbeteiligung und einjähriger naturschutzfachlicher Untersuchung. "Wir rechnen mit dem Bau frühestens ab 2024", sagt Zauser. Also mindestens sieben Jahre seit den ersten Plänen. Sieht so die Energiewende aus?

