Söder sieht Jamaika-Koalition als Option – aber nicht um jeden Preis

Die Union hat die Bundestagswahl verloren, will aber weiterregieren. CSU-Chef Söder lehnte nun aber einen Regierungsanspruch ab und warnt vor einer "Entkernung".

Zuerst lagen SPD und Union bei der ersten Prognose bei der Bundestagswahl gleichauf, aber das endgültige Wahlergebnis zeigt: Die SPD gewinnt mit 25,7 Prozent der Stimmen der Wähler und Wählerinnen, die Union kommt auf 24,1 Prozent. CSU-Chef Markus Söder bezeichnete diese Ergebnisse am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München als "enttäuschend" für die gesamte Union: "Auf einem Platz zwei ergibt sich kein Anspruch auf eine Regierungsbildung, deswegen können wir nur ein Angebot machen."

Jamaika ist für CSU nach Bundestagswahl eine Option, aber "nicht um jeden Preis"

Als eine mögliche Option sieht der CSU-Chef eine Jamaika-Koalition, aber fügte hinzu: "Natürlich wäre Jamaika für alle ein Spagat, für die CSU auch, für die Grünen, für die FDP." Alle müssten aus der eigenen Komfortzone heraus. Doch eine Regierungsbeteiligung könne "nicht um jeden Preis" erfolgen. Die Union müsse im Regierungsauftrag erkennbar sein und dürfe sich nicht entkernen.

Am Wahlabend und am Montagmorgen hatten Politiker von CDU und CSU die Forderung nach einer Regierungsbildung beziehungsweise nach einer Regierungsbeteiligung erhoben. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte im Bayerischen Rundfunk, es gebe eine "große Erwartung in der Bevölkerung, dass wir alles dazu beitragen, dass es auch in Deutschland eine bürgerliche Regierung gibt". Man müsse den Auftrag der Wähler umsetzen.

Nach schlechtem Ergebnis für CSU: Markus Söder kritisiert Freie Wähler

Die CSU selbst erzielte bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis seit 1949. Söder drängte am Montag darauf, das Ergebnis der Union bei der Wahl nicht schönzureden und nicht einfach zur Tagesordnung zurückzukehren. Kritik übte er vor allem am Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Dieser hatte am Sonntag noch während der laufenden Stimmabgabe kurzzeitig Wahlprognosezahlen auf Twitter veröffentlicht. Im Nachhinein sprach Aiwanger von einem "Missgeschick".

Söder zweifelte an, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Bei Apartheit, bei Impfen, bei Klagen, immer wieder höre man bei Aiwanger von "Missgeschicken". Zudem sagte der CSU-Politiker, dass die Freien Wähler bei der Bundestagswahl möglicherweise die Mehrheit der Union in Deutschland gekostet hätten. Söder bat die Koalitionspartner um eine "dauerhafte Kursbestimmung" und eine "Rückkehr zur Sachpolitik".

Als weiteren Grund für die schlechten Wahlergebnisse nannte Söder die Corona-Pandemie. Beim Wahlkampf habe man die Kampfkraft nicht auf die Straße bringen können. Die Nähe durch Bierzelte und die "Liturgie des bayerischen Alltags" von Neujahrempfängen über Starkbierfeste bis hin zu den großen Volksfesten, das habe gefehlt.

