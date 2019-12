Können Herdenschutzhunde dem Menschen gefährlich werden?

Plus Vor einigen Tagen haben Pyrenäenberghunde im Spessart ein Wildschwein gerissen. Der Fall bewegt die Gemüter in der Region. Wie gefährlich sind die bis zu 60 Kilo schweren Hunde?

Am vergangenen Sonntag haben fünf Herdenschutzhunde bei Sachsenheim im Landkreis Main-Spessart eine Wildsau gerissen. Der Fall bewegt seitdem die Menschen in der Gegend. Unter anderem wurde der Vorwurf laut, die Hunde hätten mehrfach schon auch Spaziergänger gebissen. Berechtigt? Gab es außer einem bekannten Vorfall, bei dem vor drei Jahren ein Jogger gebissen wurde, weitere Unfälle mit diesen Hunden? "Uns ist dazu schriftlich nichts gemeldet worden und somit auch nichts bekannt", sagt Benedikt Steigerwald vom Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Gemünden. Auch bei Polizei und Landratsamt ist der Halter bisher nicht aufgefallen.

Hat der Schäfer unverantwortlich gehandelt, indem er nicht ausgebildete Hunde auf der Koppel ließ? Dies sei üblich und nötig für die Ausbildung der Hunde, sagt Knut Kucznik, selbst Halter von Herdenschutzhunden und Vorsitzender des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg. Die Koppel müsse sich dabei in der Nähe des Hofes befinden, also weniger als 30 Kilometer entfernt. Außerdem müsse mindestens ein zertifizierter Hund anwesend sein. Beides war in Sachsenheim der Fall.

Pyrenäenberghunde werden als Rettungshunde eingesetzt

"Unsere Junghunde haben die Welpenabnahme bekommen. Die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind alle zertifizierte Herdenschutzhunde", sagt das Schäferpaar Michler und verweist auf den entsprechenden Sachkundenachweis nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes. Im Sommer hielten die Michlers selbst eine Schulung zum Thema Herdenschutzhunde.

"Dass ein Pyrenäenberghund seinen Zaun überspringt, um einen Menschen anzufallen, ist völlig ausgeschlossen", sagt Knut Kucznik. Der Pyrenäenberghund habe aggressives Verhalten schlicht nicht nötig, er beeindruckt allein schon durch seine Statur mit 80 Zentimetern Schulterhöhe und rund 60 Kilo Gewicht. Sein buschiges weißes Fell lässt ihn noch größer erscheinen. Pyrenäenberghunde werden nicht nur zum Schutz der Schafe, sondern auch als Rettungshunde eingesetzt. "Diese Hunde beißen nicht", sagt Halter Kucznik. "Sie versuchen Menschen, die sich der Herde unerlaubt nähern, mit ihrem Gewicht zurückzudrängen.

Wenn das nicht funktioniert, springt der Hund sie an." Wenn sich eine Rotte Wildscheine der Koppel in normalem Tempo nähere, "begleiten die Hunde sie auf ihrer Seite vom Zaun und verbellen sie", so Kucznik. "Die Wildschweine laufen dann um den Zaun herum."

Das Landesamt für Umwelt fördert den Einsatz von Herdenschutzhunden

Dass die Situation am Sonntag eskalierte, sei ein Unfall, der hätte vermieden werden können. "Das ist von der Jagdgenossenschaft eine unglaublich böse Geschichte. Jäger sind Gast auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen, verhalten sich aber nicht so", sagt Kucznik. Dass Schäfer vor Drückjagden von den Jägern informiert werden, hält er für das Mindeste. Erst recht, wenn sie Herdenschutzhunde halten. Laut Johannes Interwies, erster Vorsitzender der Kreisgruppe Gemünden im Bayerischen Jagdverband (BJV) ist eine solche Information nicht nötig. Es reiche aus, die Jagd in der Tagespresse anzukündigen.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) fördert den Einsatz von Herdenschutzhunden mit Blick auf die Abwehr großer Beutegreifer wie Wölfe. Dass dem Schäfer dabei auch weniger Schäden durch Füchse, Kolkraben, wildernde Hunde oder Wildschweine entstehen, ist ein positiver Nebeneffekt. Dem Landesamt sind derzeit 29 Betriebe mit Herdenschutzhunden in Bayern bekannt. Bisher sei keine Wilderei durch einen der Hunde vorgekommen.

Bei dem Vorfall handle es sich "nach unserer Kenntnis um die Folgen einer Treibjagd", so eine LfU-Sprecherin. "Schwarzwild hatte einen Schutzzaun für Schafe niedergerissen, wodurch die Herdenschutzhunde – in Alarmbereitschaft gesetzt – einen Schwarzkittel verfolgt haben."

Die Pyrenäenberghunde hätten also "erstmal ihren Job gemacht", sagt Schafzüchter Kucznik. Dass sie dann die Wildsau rissen, erklärt er so: "Das war der Trieb. Die Hunde sind noch nicht fertig ausgebildet. Trieb macht doof, das ist bei uns Männern auch so." Doch selbst in dieser Situation seien die Hunde nie eine Gefahr für Menschen gewesen.

Ist die angezüchtete Sanftheit bei den Pyrenäenberghunden ein Garant, dass sie nie einen Menschen beißen? "Nein, ein Hund ist und bleibt ein Raubtier", sagt die Würzburger Diplom-Biologin Gesine Mantel, die Spezialistin für das Verhalten von Hunden ist. "Außerdem muss man jedes Tier als ein Individuum betrachten und behandeln", sagt Mantel, auch wenn sich das Verhalten immer in einem genetisch festgelegten Rahmen bewege. "Dieser Vorfall ist tragisch. Vor allem für den Schäfer", so die Biologin.

Expertin: Ein Hund kann zwischen Mensch, Haustier und Wildtier unterscheiden

Panikmache und Angst, dass ein Hund im Blutrausch einen Menschen anfalle, "entbehrt jeglicher Grundlage". Ein Hund könne sehr wohl zwischen Mensch, Haustier und Wildtier unterscheiden - "sonst hätten wir auch keine Jagdhunde."

Mit den Herdenschutzhunden versuchen Schäfer, sich auf einem sanften Weg gegen Wölfe zu wappnen. Auch Wildschweine sind eine Bedrohung - für Schäfer wie für Landwirte und Siedlungen. "Auch Jäger müssen sich an die neue Situation anpassen", sagt Knut Kucznik.

Schäferin Christiane Michler sagt: "Mir tut nach wie vor leid, was passiert ist. Das flüchtende Wildschwein war die Ursache des Vorfalls und die Jäger sollten besser informieren. Aber wir wollen keinen Streit." Ortsansässige Jäger wollten sich auf Nachfrage zu dem Vorfall nicht äußern.

Wie soll man sich verhalten, wenn man an einer Koppel mit Herdenschutzhunden vorbeikommt und wenn sie bellen und einen am Zaun entlang begleiten? Was man wissen muss: Die Hunde versuchen immer zwischen ihnen und der Herde zu sein. Folgendes gilt es laut LfU zu beachten:

Herdenschutzhunde nicht füttern oder anlocken

Weide nicht betreten

Nicht rennen oder joggen

Ruhig weitergehen

Eigenen Hund anleinen

Als Radfahrer absteigen und schieben

Bei der Begegnung mit einem freilaufenden Herdenschutzhund ohne Zaun (zum Beispiel in Wandergebieten in den Bergen) gilt es ebenfalls ruhig zu bleiben. Die Hunde lassen sich nicht zurückdrängen. Kommt der Hund einem zu nahe, sollte man langsam zurückweichen. Der Hund begleitet einen, bis man keine Bedrohung mehr darstellt.

Lesen Sie dazu auch: Warum das Leben als Schäfer immer härter wird

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.