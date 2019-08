06:22 Uhr

Können begrünte Betonwände für bessere Luft in Städten sorgen?

Mexiko-City bepflanzt 700 Betonpfeiler an Brücken und Hochstraßen, um die Luftqualität zu verbessern. Der richtige Ansatz? Das sagt ein Augsburger Experte.

Mexiko-City ist bekannt für starkes Bier, pikante Salsa und verseuchte Luft. Seit Jahren versucht die Millionenstadt gegen den Smog vorzugehen, der bereits mehrere tausend Menschen das Leben gekostet hat. Sämtliche Maßnahmen aber blieben nahezu erfolglos – bis die Belastung mit Stickoxiden derart hoch war, dass die Regierung im Jahr 2016 den Notstand verhängte. Ein Ausweg musste her. Und diesmal glaubte man, einen endgültigen gefunden zu haben: den grünen Ausweg.

Durch „la Vía Verde“, 700 begrünte Betonpfeiler an Hochstraßen und Brücken der Metropole, wächst die städtische Grünfläche um 40.000 Quadratmeter an. 27.000 Tonnen Luft sollen die grünen Pfeiler jährlich filtern, sie sollen Feinstaub und ebenso Schwermetalle aufnehmen. Jedenfalls haben das Berechnungen jener mexikanischen Bürgerinitiative ergeben, die das Projekt um so genanntes Vertical Gardening gegründet hat. Könnte dieses Modell auch deutschen Großstädten zu besserer Luft verhelfen?

Innerstädtische Begrünung trägt zu einer besseren Luftqualität bei

Christian Hahn vom Umweltreferat der Stadt Augsburg ist skeptisch. Innerstädtische Begrünung trage sicherlich zu einem behaglicheren Klima und besserer Luftqualität bei, sagt er. Auch in Augsburg werde das Straßenbegleitgrün als einer von vielen Bausteinen zur Verbesserung der Luftqualität betrachtet. Es sei sogar als Maßnahme im Luftreinhalteplan enthalten, erläutert Hahn. Allerdings spielen seiner Ansicht nach Sauerstoffproduktion und Kühlungseffekte der vertikalen Gärten wohl eine größere Rolle als die Bindung von Luftschadstoffen.

Bei mehreren Versuchen – selbst an dichten mit Moos bewachsenen Flächen – habe man die Feinstaubbindung messtechnisch nicht nachweisen können. Verglichen mit der eines gesunden Baumes, sei die Wirkung dieser Strukturen überschätzt: „Bäume und Sträucher haben insgesamt ein höheres Volumen.

Auch Tiere, Vögel und Insekten haben mehr vom Lebensraum Baum“, sagt Hahn. Zwar könnten vertikale Gärten, grüne Fassaden und grüne Dächer eine sinnvolle Ergänzung sein - allerdings kein Ersatz. Vorteile dieser Begrünung, so glaubt der Umweltreferent, lägen daher mehr in der optischen Natur. „Weniger in ihrer tatsächlichen Wirkung für den Klimaschutz.“

Rein technisch, sagt er, sei die Bepflanzung sowieso umstritten. Denn sie kann die Bausubstanz von Brücken und Pfeilern, Straßen und Wänden zerstören. Ob sich die Bepflanzung schlecht auf den Beton auswirkt, erklärt Hahn, hänge indes von mehreren Faktoren ab: der Qualität des Betons, den verwendete Pflanzenarten und der Art der Pflanzausführung.

Auch in Augsburg ist Vertical Gardening möglich

In Augsburg sei Urban Gardening nach mexikanischem Vorbild theoretisch denkbar. Praktisch gesehen habe das Konzept aber zum Beispiel die Bepflanzung von Lärmschutzwänden an der B17 bereits zu Problemen geführt, „weil die Statik der Wände aufgrund des dichten Bewuchses nicht mehr geprüft werden konnte“. Der komplette Bewuchs musste also entfernt werden, damit Statikprüfungen auch weiterhin reibungslos stattfinden können.

Mexiko zumindest scheint weiter überzeugt von seinem Konzept: So forciert etwa die Umweltbehörde die Begrünung von Dächern in der Hauptstadt. Öffentlich geförderte Leihräder sollen dabei helfen, den Verkehr zu reduzieren, während alle öffentlichen Buslinien einen Rußfilter besitzen. Autofahrer müssen besonders hohe Geldstrafen zahlen, sollten sie im Straßenverkehr an einem Tag erwischt werden, an dem eigentlich Fahrverbot herrscht.

Jenes Fahrverbot kommt zum Tragen, wenn die Schadstoffbelastung der Luft Grenzwerte überschreitet. Bis 2025 sollen Autos, Lastwagen und andere Gefährte, die mit Diesel betrieben werden, vollständig aus der Stadt verbannt werden. Das hatte Mexiko-City im Dezember gemeinsam mit Paris und Madrid beschlossen - Städte, die ebenfalls unter der Haube aus Smog leiden.

