vor 59 Min.

Kokain-Fund: Wie die Polizei Katz und Maus mit der Drogenmafia spielte

An den Bananen hatten die Einbrecher in Neu-Ulm kein Interesse, wohl aber an den knapp 500 Kilo Kokain mit einem Marktwert von mindestens 20 Millionen Euro.

Sieben Männer wollen in Neu-Ulm knapp 500 Kilogramm Kokain aus einer Lagerhalle für Bananen holen. Doch die Polizei war schneller und schlauer.

Von Uli Bachmeier

Die internationale Drogenmafia wird sich nach der spektakulären Polizeiaktion am Wochenende in Neu-Ulm vermutlich neue Umschlagplätze für Kokain suchen müssen. Der Trick, große Mengen des Rauschgifts in Südamerika in Bananenkisten zu verstecken, um es später in Deutschland bei Einbrüchen in die Lagerhallen von Fruchtgroßhändlern wieder „abzuholen“, ist nun schon ein zweites Mal gescheitert. Die Täter in Neu-Ulm gingen raffiniert zu Werke, aber die Polizei war schneller und schlauer.

Es war ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, das sich in dem Gewerbegebiet südlich der Bundesstraße 10 in Neu-Ulm zutrug. Bereits am Freitag entdeckt ein Mitarbeiter eines Fruchtgroßhändlers bei einer Qualitätskontrolle verdächtige Päckchen in Bananenkartons und verständigt die Polizei. Umgehend nehmen Spezialisten des Landeskriminalamts unter Regie der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen auf. In zwei Lastwagen, die Bananen aus der holländischen Hafenstadt Vlissingen nach Neu-Ulm gebracht hatten, finden sich knapp 500 Kilogramm Kokain. Den Ermittlern ist schnell klar, was sie zu erwarten haben: Es werden Männer kommen, um das Rauschgift zu holen. Der Hintergrund: Bereits in den vergangenen beiden Jahren gab es ähnliche Funde und mehrere Einbrüche bei einem großen Bananenimporteur. Knapp eine Tonne Kokain wurde bis Mai 2018 im Ermittlungsverfahren „Paraguya“ sichergestellt, zwölf Verdächtige wurden verhaftet.

Razzia in Neu-Ulm: Mitten in der Nacht legen sich die Ermittler auf die Lauer

Die Ermittler wissen also, was in Neu-Ulm zu tun ist. Sie erforschen die Örtlichkeit, observieren das Objekt und legen sich auf die Lauer. Das tun, wie Kriminaloberrat Falk von Usslar berichtet, offenbar auch die Täter. Sie kommen am Samstag gegen Mitternacht just zu einer Zeit, als die Schichtarbeit in dem Handelsbetrieb komplett ruht. Zwei Täter brechen das Tor auf und suchen ohne größere Eile nach der Reife-Halle für die Bananen, in der sie das Kokain schließlich finden. Ein dritter steht Schmiere. Später kommen vier weitere Männer dazu. Von ihnen unbemerkt gelingt es der Polizei, die ersten Mitarbeiter der Firma, die zu ihrer Schicht kommen wollen, vom Tatort fernzuhalten. Derweil wird das Kokain von den Tätern zum Abtransport in Taschen gepackt und rund 150 Meter zum Fahrzeug geschleppt.

Dort greifen die Spezialeinheiten der Polizei zu. Sechs Männer im Alter von 24 bis 39 Jahren können festgenommen werden. Ein siebter kann entkommen. Die Suche nach ihm, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wird, bleibt erfolglos. Fünf der Festgenommenen stammen laut Polizei aus Albanien, der sechste höchstwahrscheinlich aus Rumänien. Waffen werden bei ihnen nicht gefunden. Bei der Festnahme wird das Fahrzeug der Täter von den Spezialeinheiten eingekeilt. Ein Polizist und einer der Täter erleiden Schnittverletzungen. Weitere Informationen zum Ablauf der Festnahme gibt es noch nicht.

Warum sich die Drogenhändler Neu-Ulm aussuchten

Nach Aussage von Christoph Ebert, Leitender Oberstaatsanwalt in Memmingen, ist davon auszugehen, dass die Männer eigens nach Deutschland eingereist sind, um das Kokain zu holen. Sie seien hier bisher nicht polizeibekannt. Ob anderswo in Europa etwas gegen sie vorliegt, werde derzeit überprüft. Alle sechs sitzen wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln – ein Verbrechenstatbestand, der mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet wird – in Untersuchungshaft. Keiner von ihnen sei bisher zu einer Aussage bereit.

Bei einer Pressekonferenz im Landeskriminalamt in München präsentierten bewaffnete Polizisten den spektakulären Drogenfund. Bild: Sven Hoppe, dpa

Dass ausgerechnet Neu-Ulm als „Umschlagplatz“ ausgewählt wurde, dürfte nach Aussage der Ermittler vor allem zwei Gründe haben. Zum einen liegt die Stadt verkehrsgünstig an einem Autobahnkreuz, von wo aus das Rauschgift zum Beispiel schnell Richtung Süden oder Westen weitertransportiert werden könnte. Zum andern ist dort eben dieser Fruchtgroßhandel, in dem die Bananen noch einige Zeit aufbewahrt werden, um nachreifen zu können. Solche Handelsbetriebe seien in aller Regel weniger gut gegen Einbruch gesichert als andere Firmen. Dass sich Bananenkisten besonders gut zur Tarnung eignen, liegt laut Polizei daran, dass sie in großen Mengen angeliefert werden. Allein der Großhändler, der in den Jahren 2017 und 2018 von Drogenhändlern missbraucht wurde, importiere pro Jahr mehrere hunderttausend Kisten.

Mit den Festnahmen in Neu-Ulm ist die Arbeit der Ermittler nicht beendet. Nach dem siebten Täter wird gefahndet und es werde „mit Hochdruck“ nach Hintermännern und Geldströmen gesucht.

