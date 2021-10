3G in Arztpraxen zu etablieren, ist richtig – auf freiwilliger Basis

Plus Jeder Mensch sollte eine ärztliche Behandlung bekommen. Eine Form von 3G ist in den Praxen aber sinnvoll. Gerade jetzt.

Das Wichtigste gleich vorweg: Jeder Mensch in Deutschland muss eine ärztliche Behandlung bekommen, wenn er krank ist. Ob er geimpft beziehungsweise negativ getestet ist oder eben nicht, darf dabei keine Rolle spielen. Das versteht sich von selbst, vor allem natürlich bei Notfällen. Einem Patienten oder einer Patientin mit akuten Schlaganfallsymptomen, einem Herzstillstand oder einem allergischen Schock wird man nicht erst ein Stäbchen in die Nase stecken, bevor man mit der lebensrettenden Behandlung beginnt.