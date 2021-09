Damit die Kitas offen bleiben: Lolli-Tests sind Landessache

Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um diese Tests schnell an möglichst vielen Kitas einzuführen. Denn die Vorteile der PCR-Pool-Tests liegen auf der Hand.

Zuweilen gleichen die Corona-Maßnahmen im Freistaat einem ausgefransten Flickenteppich. Und im Zweifel muss jeder selbst schauen, wo er bleibt. Aktuelles Beispiel ist der Eiertanz um die Einführung der PCR-Pool-Tests in den bayerischen Kindertagesstätten. Der Freistaat übernimmt zwar die Kosten, die aufwendige Logistik müssen aber die Kommunen alleine auf die Beine stellen. Und dass die darüber oft nicht gerade begeistert sind – harsche Kritik kommt etwa vom Bayerischen Städtetag –, ist völlig verständlich. Hier wird zu viel an die Kommunen abgeschoben. Vielleicht auch deshalb, weil die Pool-Tests an den Grundschulen die Staatsregierung schon zu überfordern scheinen.

Lolli-Tests sind zuverlässiger als Antigentests

Es müssten jetzt alle Anstrengungen unternommen werden, um diese Tests schnell an möglichst vielen Kitas einzuführen. Denn die Vorteile der PCR-Pool-Tests liegen auf der Hand. Zum einen sind sie zuverlässiger als Antigen-Tests, sie erkennen mehr Infektionen, und das auch schon zu einem früheren Zeitpunkt. Zum anderen sind sie für Kinder einfacher anzuwenden: Das Stäbchen wird in den Mund gesteckt, ein bisschen drauf herumgelutscht – und fertig. Angesichts dessen ist es nicht nachvollziehbar, warum die Einführung dieser Lolli-Tests zu so einem Akt geworden ist.

So funktioniert Pool-Testen 1 / 6 Zurück Vorwärts Bei diesem PCR-Testverfahren werden Proben, die verschiedene Menschen abgegeben haben, als eine ausgewertet. Das funktioniert etwa bei einem 30er-Pool so: 30 Menschen geben eine Probe ab – zum Beispiel, indem sie mit etwas Wasser gurgeln und dieses dann in ein verschließbares Röhrchen füllen.

Alle 30 Proben werden in einem Labor zusammengeschüttet und vermengt. Aus der einen Pool-Probe wird ein Milliliter entnommen und mit dem PCR-Test-Verfahren untersucht.

Ist die eine Poolprobe Corona-negativ, heißt das: Alle 30 Personen im Pool sind negativ. Ist die eine Poolprobe positiv, heißt das: Mindestens eine Person aus dem Pool ist Corona-positiv.

Um herauszufinden, wer das ist, wird der Pool aufgelöst. Das heißt: Von jeder Person wird eine Einzelprobe mit dem PCR-Verfahren untersucht. Um diesen zweiten Schritt zu beschleunigen, werden bei Poolscreenings häufig gleich zwei Proben abgegeben. Im zweiten Röhrchen befindet sich die Rückstellprobe, die für einen eventuellen zweiten Test verwendet wird.

Pooltests werden verwendet, wenn eine große Zahl an Menschen getestet werden soll, bei denen eine hohe Negativ-Quote zu erwarten ist. Die Größe des Pools richtet sich nach der Inzidenz. Je höher die ist, desto kleiner sollte der Pool sein, sagen Wissenschaftler, denn Pooling mache keinen Sinn, wenn jeder Pool positiv ist und aufgelöst werden muss.

Für Schulklassen und Kitagruppen werden aktuell 20er- bis 30er-Pools empfohlen. Auch dann sind PCR-Tests noch mehr als 100 Mal empfindlicher als Antigentests.

Und noch etwas ist wichtig: Eltern müssen deutlicher über den großen Nutzen der Tests aufgeklärt werden, damit möglichst viele mitmachen. Je früher Infektionen erkannt werden, desto mehr lässt sich die Pandemie beherrschen. Mit so einem Flickenteppich, wie wir ihn derzeit haben, wird das allerdings schwierig.

