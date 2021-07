Das Studium für Lehrer braucht eine Revolution

Theorie und Praxis laufen in der Lehrerausbildung nicht parallel, sondern nacheinander. Eine Neuordnung brächte nur Vorteile.

Die Welt dreht und verändert sich rasant. Doch die angehenden Lehrkräfte in Bayern sitzen in den Universitäten wie in Raumschiffen und sehen sich alles von außen an, gezwungenermaßen. Theorie und Praxis sind bei Lehrern in der Ausbildung oft Lichtjahre voneinander entfernt. Erst lernen sie in den Hörsälen jahrelang die theoretischen Inhalte ihrer Fächer – nur unterbrochen von einigen Monaten Praktika –, dann landen sie im Klassenzimmer, und plötzlich zählt nicht mehr Fachwissen, sondern vor allem pädagogisches Geschick. Im schlimmsten Fall endet das mit viel Frust bei Schülern und Lehrern.

Kinder sollten sich nicht besser auskennen als Lehrkräfte

Deswegen wird es höchste Zeit, die Lehrerausbildung in Bayern vom Kopf auf die Beine zu stellen und Nachwuchslehrkräfte schon am Anfang des Studiums ins wahre Leben an der Schule zu schicken. Nur so stellen sie früh fest, ob ihnen der Beruf des Wissensvermittlers liegt oder sie nicht doch lieber Fachwissenschaftler werden möchten. Nur so lernen sie, wie man Schüler motiviert und riskieren nicht, dass Kinder sich besser mit aktuellen Themen wie Digitaltechnik oder Klimawandel auskennen als sie selbst.

Zudem kann man einem praxisorientierten Studium im besten Fall Abbrecherquoten reduzieren und dem grassierenden Lehrermangel entgegenwirken. Die Studienplaner des Freistaats sollten genau hinsehen, wenn ein privater Schulträger wie in Augsburg das neue Modell testet. Dann wird der Aufprall auf dem Boden der Tatsachen vielleicht nicht ganz so hart.

