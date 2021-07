Das heikelste Wahlkampfthema für die CSU: der Klimaschutz

Mit der Forderung nach Steuerentlastungen für Familien und den Mittelstand geht die CSU in den Wahlkampf. In jedem Fall ist die Ausgangslage schwierig.

Die CSU tritt wieder mit dem altbekannten Selbstbewusstsein auf und muss dennoch zittern. Umfrageergebnisse um die 35 Prozent in Bayern und um die 30 Prozent für die Union insgesamt im Bund lassen, wie Parteichef Söder es formuliert, keinen „Schlafwagen-Wahlkampf“ zu. Die alte Merkel-Parole von der „asymmetrischen Demobilisierung“ mit dem Ziel, bei geringer Wahlbeteiligung ein – relativ gesehen – gutes Ergebnis zu erreichen, ist passe. Die CSU setzt in diesem Bundestagswahlkampf auf „aktive Mobilisierung“ des bürgerlich-konservativen Lagers.

Die Grünen sind der erklärte Gegner der CSU

Söder und Co. freilich werden einige Überzeugungsarbeit leisten müssen, um mit ihren Wahlkampfversprechen zu reüssieren. Mehrfach standen in der Vergangenheit Steuersenkungen auf dem Programm, mehrfach ist daraus nichts geworden. Die Mütterrente wurde durchgesetzt, die Ausländermaut war ein Rohrkrepierer. Das heikelste Thema für die CSU aber ist der Klimaschutz. Als 2017 die Flüchtlingskrise im Vordergrund des Wahlkampfs stand, musste die CSU die Erfahrung machen, dass sie der AfD keine Wählerinnen und Wähler abjagt, wenn sie in dieselbe Kerbe schlägt. Nun sind die Grünen der erklärte Gegner. Und da könnte es – unter anderen inhaltlichen Vorzeichen – ähnlich laufen.

