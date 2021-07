Es ist ein Hauen und Stechen im bayerischen Kabinett

Plus Das Warten auf das bayerische Klimaschutzgesetz und die wachsende Nervosität im beginnenden Bundestagswahlkampf sorgt zwischen CSU und Freien Wählern für Zwist.

Es ist auf den ersten Blick kurios. Sowohl Ministerpräsident Söder als auch Umweltminister Glauber bekennen sich zu deutlich mehr Klimaschutz. Sie haben es in ihren Parteien – Söder in der CSU, Glauber bei den Freien Wählern – mit einer gar nicht kleinen Schar von Kritikern zu tun. Eigentlich, so möchte man meinen, sollten sie am gleichen Strang ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

