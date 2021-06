Kommentar

13:30 Uhr

Fahndung nach Mörder in Bayreuth per Poster: ungewöhnliche Herangehensweise

Plus Der Fall eines getöteten Bayreuther Studenten ist ungelöst. Die Polizei fahndet nach dem Täter nun mit einem ungewöhnlichen Plakat.

Von Josef Karg

Das Fahndungsplakat hat eine lange Geschichte. Ursprünglich war ein Steckbrief ja der Ladebrief eines Femegerichts an den Angeklagten, der in den Torriegel gesteckt wurde. Aber das ist lange her. In der modernen Fahndung bekannt ist beispielsweise die Terroristen- oder Bankräuberfahndung mittels personalisierter Plakate.

