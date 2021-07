Flutpolder bei Bertoldsheim: Den Bürgern wurde deutlich mehr versprochen

Eine Studie befeuert den Streit um den Flutpolder bei Bertoldsheim. Hochwasserschutz ist wichtig und nötig, aber die Forderung der Bürger ist mehr als berechtigt.

Wer die Bilder der Hochwasserkatastrophe an der Donau im Jahr 2013 in Erinnerung hat, der kann sich den Argumenten der Donauanlieger wohl kaum entziehen. Es muss mehr für den Schutz vor extremen Hochwasserereignissen getan werden und das geht, logischerweise, nur im Oberlauf des Flusses, in den alle Wasser des südlichen Bayerns fließen.

Dennoch dürfen auch die Argumente aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen einen zweiten großen Polder auf seinem Gebiet nicht einfach ignoriert werden. Der Landkreis ist massiv in Vorleistung gegangen, hat klaglos den ersten Polder und weitere Hochwasserschutzmaßnahmen akzeptiert und – im Unterschied zu anderen – auch bereits realisiert. Die Forderung, den Polder Bertoldsheim in der Liste der Projekte ganz nach hinten zu stellen, ist deshalb mehr als berechtigt.

Polder Bertoldsheim: Staatsregierung sollte bei ihrer Zusage bleiben

Es ist erst rund drei Jahre her, dass den Bürgern dort deutlich mehr versprochen wurde. Und dann wurde dieses Versprechen auch noch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Wer so eine Zusage mal eben revidiert, macht sich unglaubwürdig – und zwar auch dann, wenn es neue Erkenntnisse über die Wirkung der Flutpolder gibt.

Der Ausweg liegt auf der Hand: Die Staatsregierung sollte bis Ende der Legislaturperiode – länger gilt der Koalitionsvertrag eh nicht – bei ihrer Zusage bleiben, den Bau des Polders Bertoldsheim nicht weiter voranzutreiben. Wenn dann irgendwann mal alles andere an der Donau und auch in der Fläche realisiert ist, weiß man mehr als heute. Das ist eine Frage der Ehre.

