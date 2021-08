Jagd in Bayern: Wer Natur liebt, verzichtet auf Blei

Plus Ab April dürfen Jägerinnen und Jäger im bayerischen Staatswald nur noch bleifreie Büchsenmunition verwenden. Warum die Entscheidung zwar gut, aber zu spät ist.

Ein bisschen wundern darf man sich schon über die Mitteilung der Bayerischen Staatsforsten, bei der Jagd in ihren Revieren ab 1. April 2022 auf bleihaltige Munition zu verzichten. Erstens muss man fragen: Warum erst jetzt? In einigen Bundesländern ist die Verwendung dieser Munition längst verboten, weil sie insbesondere eine Gefahr für Greifvögel darstellt. Zweitens muss man fragen: Warum erst ab April kommenden Jahres? Was möglich und sinnvoll ist, sollte sofort getan werden.

