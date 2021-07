Jetzt könnte es mit der Impfbereitschaft klappen, wenn ...

Plus Die bayerische Staatsregierung will der wachsenden Impfmüdigkeit entgegenwirken. Mit Zuckerbrot und Peitsche soll das Pandemie-Bewusstsein nicht verloren gehen.

Ein bisschen Zuckerbrot: Wir machen es Euch leichter und bringen die Impfung zu Euch. Ein bisschen Peitsche: Wer sich nicht impfen lässt, muss möglicherweise bald für Tests bezahlen. Und ein bisschen Hoffnung: Wenn’s gut läuft, sperren im Herbst Discos und Nachtklubs für Geimpfte wieder auf. Mit dieser Strategie will die Staatsregierung die Zögerlichen zu einer Corona-Schutzimpfung bewegen.