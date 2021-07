Schützt die Altenheime vor der vierten Welle!

Ein tragfähiges Corona-Konzept für Pflegeheime fehlt noch immer. Jeder muss zum Schutz der Senioren beitragen.

Die vielen Toten in den Altenheimen machten doch auf grausame Weise deutlich, wie unerbittlich das Coronavirus wüten kann. Neue Varianten und ihre Ansteckungsgefahren zeigen: Das Virus ist nicht verschwunden. Im Gegenteil. Es droht eine vierte Infektionswelle. Daher sind wir als Gesellschaft und in erster Linie auch die Politik aufgerufen, gerade die Schwächsten unter uns, also die alten, die kranken und die behinderten Menschen, aber auch die Kinder bestmöglich weiter zu schützen. Doch dafür wird zu wenig getan.

Wie kann es sein, dass nach den entsetzlichen Erfahrungen erst der Ruf aus der Praxis an die Politik laut werden muss, endlich ein tragfähiges Altenpflege-Pandemie-Konzept zu erstellen? Zumal man weiß: Nicht nur das Virus tötet Menschen im Heim. Zu viele starben auch an Isolation, an Einsamkeit. Kranke, alte, behinderte Menschen haben besondere Bedürfnisse. Ausgeklügelte Lösungen sind gefragt, die auf ihre besonderen Lebensbedingungen ausgerichtet sind.

Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet Risikogruppen

Es muss nun schnell gehen. Auch mit der Impfauffrischung. Wenn Experten dazu raten, dass alte und chronisch kranke Menschen mit einer dritten Impfung besser geschützt sind, muss sofort Klarheit geschaffen und alles in die Wege geleitet werden. Beim Impfen ist ohnehin Luft nach oben. So müssten die offensichtlichen Sorgen vieler Pflegekräfte ernster genommen und die Mitarbeiter intensiver zum Impfen motiviert werden. Jeder kann zum Schutz der Risikogruppen beitragen: indem er sich impfen lässt. Die Nachlässigkeit, die viele beim Infektionsschutz an den Tag legen, ist vor allem gegenüber geschwächten Menschen, aber auch gegenüber Kindern unsolidarisch.

