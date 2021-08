Von Entspannung keine Spur: Das Coronavirus lässt nicht locker

Da die Behandlungsmöglichkeiten einer akuten Infektion und auch deren Spätfolgen sich noch oft als schwierig erweisen, gilt es, die Schutzmaßnahmen hochzufahren.

Corona lässt nicht locker. Das Virus greift nach wie vor um sich und ist gerade für Menschen mit einem schwächeren Immunsystem lebensbedrohlich. Da sich überdies sowohl die Behandlung einer akuten Infektion, als auch deren Spätfolgen, also Long Covid, noch immer oft als schwierig erweisen, kann von Entspannung keine Rede sein. Im Gegenteil. Wenn im Herbst und Winter viele Begegnungen noch dazu wieder in geschlossenen Räumen stattfinden, in denen Lüften schwieriger ist, droht ein weiter dramatischer Anstieg der Infektionen.

Die Corona-Pandemie muss nach wie vor ernst genommen werden

Vor diesem Hintergrund sind alle Anstrengungen wichtig, um mehr Menschen zum Impfen zu motivieren. Schließlich gilt die Impfung als sicherster Eigenschutz gegen einen schweren Verlauf der Erkrankung. Auch die Maskenpflicht, die Abstands- und Hygieneregeln bleiben, so beschwerlich sie viele auch empfinden, weiter unentbehrliche Schutzmaßnahmen. Doch zusätzlich ist Testen wichtig. Auch oftmals von geimpften Menschen. Denn nach allem, was wir momentan wissen, scheint es so, dass auch geimpfte Menschen das Virus weitergeben können. In Bereichen, wo besondere Vorsicht geboten ist, etwa in Kliniken und Pflegeheimen, macht zusätzliches Testen daher Sinn.

Vor allem aber gilt es, die Gefahren dieser Pandemie nach wie vor ernst zu nehmen. Steigt die Inzidenz weiter so rasant, ist dies bei aller Diskussion um die Aussagekraft dieses Wertes ein klares Warnsignal – das Virus lässt nicht locker.

