Zu wenig Personal: Das Gehalt in der Intensivpflege muss steigen

Es gibt viel zu wenig Personal für die Intensivstationen in Bayern. Das hat vor allem mit der Bezahlung zu tun. Wie man die Situation verbessern könnte.

Seit Jahren wird gebetsmühlenartig beklagt, dass sich – natürlich auch in Bayern – zu wenige Pflegekräfte für Intensivstationen finden. Zwar gibt es eigentlich genügend Betten und Beatmungsmaschinen.

Aber die bringen nichts, wenn niemand da ist, der die Maschinen bedient. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Das Problem wird nur gelöst werden, wenn man den Pflegenden auf den Intensivstationen mehr Geld zahlt. Die Kliniken, die finanziell oft eh auf Kante genäht sind, hören das natürlich nicht gern. Personalkosten sind auch dort der größte Posten. Aber solange man als Facharbeiterin oder Facharbeiter in der Industrie häufig deutlich mehr verdienen kann als eine Intensivpflegekraft, die auch noch in drei Schichten antreten muss, wird sich der Wind auf dem Arbeitsmarkt nie drehen.

Die Gehälter in der Intensivpflege müssen mit denen in der Industrie gleichziehen

Die Tätigkeit auf einer Intensivstation ist hochkomplex und mit hoher Verantwortung verbunden. Die Pflegekräfte verabreichen beispielsweise Medikamente direkt intravenös, was sonst eigentlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten ist.

Intensivpflege ist eine für die Gesellschaft unabdingbare Pflichtaufgabe. Die Politik muss die Bedingungen dafür schaffen, dass die Gehälter mit Facharbeitergehältern in der Industrie zumindest gleichziehen. Wenn die Kliniken selbst nicht mehr zahlen können, dann etwa mit Lohnsteuerbefreiungen für diese Berufsgruppe.

