Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wann Ergebnisse und Hochrechnungen kommen

Um welche Uhrzeit schließen die Wahllokale bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern? Und wann folgen die erste Prognose, Hochrechnungen und das Ergebnis der Wahl?

Nach der Kommunalwahl 2020 wird sich der Blick auf die Wahlergebnisse richten. Aber wann kommen Prognose, Hochrechnung und Ergebnis überhaupt?

Die Wahllokale in Bayern haben am 15. März 2020 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Menschen bestimmen dann Bürgermeister oder Oberbürgermeister, Landräte, Kreisräte und Stadt- oder Gemeinderäte - insgesamt werden im Freistaat fast 40.000 politische Mandate vergeben.

Für jede Gemeinde und jeden Landkreis in Bayern werden nach der Kommunalwahl die Ergebnisse veröffentlicht, was aber unterschiedlich lange dauern kann. Wann Sie Ergebnisse und vorher Prognosen und Hochrechnungen erwarten können, erfahren Sie hier.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Uhrzeit für Prognose und Hochrechnung

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, folgen erfahrungsgemäß sehr schnell erste Prognosen - in der Regel schon wenige Minuten später. Es werden Zwischenstände der Auszählungen in den Gemeinden veröffentlicht, die immer genauere Hochrechnungen ermöglichen. In vielen Gemeinden sollte damit schnell zumindest ein ungefähres Bild davon vorliegen, wie die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern aussehen werden.

Wahlergebnisse: Wann folgen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern?

In einigen Gemeinden wurden bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 schon nach einer Stunde Ergebnisse veröffentlicht - also um 19 Uhr. Je nach Größe der Gemeinde oder Stadt kann es aber auch eine deutlich spätere Uhrzeit werden. Wie das Bayerische Innenministerium angibt, liegen die Ergebnisse der Bürgermeister-, OB- und Landratswahlen in der Regel allerdings noch am Wahlabend vor.

Bei der Wahl der Räte sei die Auszählung durch das besondere Wahlsystem aufwendiger (hier Infos zum Kumulieren und Panaschieren bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern). Zumindest zu Gemeinderat oder Stadtrat werden die Wahlergebnisse aber üblicherweise ebenfalls noch am selben Abend veröffentlicht. Beim Kreisrat ist die Gefahr am größten, dass Ergebnisse erst im Laufe der Nacht feststehen - sie werden nämlich erst nach Bürgermeister, Landrat und Gemeinderat beziehungsweise Stadtrat ausgezählt.

Es handelt sich dann erst einmal um vorläufige Ergebnisse. Das endgültige Wahlergebnis wird von jeder Gemeinde und jedem Landkreis in den Tagen nach der Wahl festgestellt. (sge)

