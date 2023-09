Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr: Bayern auf Platz 5

Die bayerische Wirtschaft ist im ersten Halbjahr gegen den Bundestrend leicht gewachsen.

Mit 0,5 Prozent Zuwachs liegt der Freistaat im deutschlandweiten Vergleich auf Rang fünf, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten der statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervorgeht. Die deutschlandweite Spanne ist dabei groß: Während Brandenburg ein Plus von 6 Prozent vorweisen kann, ging es in Rheinland-Pfalz um 5,4 Prozent nach unten. Der bundesweite Wert lag bei einem Minus von 0,3 Prozent.

Neben Brandenburg wuchs im ersten Halbjahr auch die Wirtschaft in Hamburg, Bremen und Niedersachsen schneller als in Bayern. Der Freistaat lag in den vergangenen Jahren beim Wirtschaftswachstum meist etwas besser als Gesamtdeutschland - so 2022, 2021 und 2019. 2020 war die Wirtschaft in Bayern im Gleichschritt mit der deutschen geschrumpft, 2018 hatte das Wachstum in Bayern unter dem Schnitt gelegen.

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sah den Freistaat mit den aktuellen Zahlen "im Spitzenfeld aller Flächenländer". Sie zeigten, "dass trotz einiger Herausforderungen wie sinkender Konsum durch Privathaushalte und Transformation Potenzial für Wachstum vorhanden ist". Zu den Treibern des Wachstums in Bayern gehörten dem Minister zufolge im ersten Halbjahr unter anderem Autoindustrie, Maschinenbau und Elektroindustrie.

