vor 49 Min.

Krankmeldungen: Beim Alex drohen zum Jahresbeginn Zugausfälle Bayern

Ein Alex am Bahnhof in Kempten.

Für Pendler im Allgäu könnte der Start ins neue Jahr unbequem werden. Wegen "unvorhersehbarer Krankmeldungen" drohen beim Alex in den kommenden Tagen Zugausfälle.

Zugreisende in Schwaben und Oberbayern könnten in den kommenden Tagen Probleme bekommen. Wegen "mehrerer unvorhersehbarer Krankmeldungen" drohen Zugausfälle beim Alex, wie die Länderbahn GmbH am Montag mitteilte. Einzelne Verbindungen zwischen München und Lindau sowie Kempten und Lindau seien betroffen - vor allem an Neujahr und dem kommenden Wochenende.

Die Länderbahn ist ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personennahverkehr und betreibt unter anderem Zugverbindungen unter den Namen alex, trilex, vogtlandbahn oder Berchtesgadener Land Bahn. (AZ, dpa/lby)

