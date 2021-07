Kriminalität

vor 16 Min.

Flut an Kinderpornografie: Wie Ermittler sich und ihre Seele schützen

Plus Die Anzahl der Fälle von Kinderpornografie steigen in Bayern an. Kriminalpolizist German Knoll sichtet solches Material. Wie nur verkraftet man diese Bilder?

Von Susanne Klöpfer

Es ist das Schlimmste vom Schlimmsten, was sich German Knoll ansehen muss. Bilder von Kindern, die leicht bekleidet oder nackt vor der Kamera posieren, brutale Szenen, schwerer sexueller Missbrauch von Mädchen und Jungen. Doch was sich so grausam anhört, gehört für Knoll zum Alltag dazu. Er ist stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Sexualdelikte im Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg – zu seiner Arbeit gehört es deshalb, kinderpornografisches Material zu sichten. Eine Aufgabe, die von Jahr zu Jahr wächst, wie der 45-Jährige berichtet: "Kinderpornografie nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Die Verbreitung wird durch die neuen technischen Möglichkeiten wahnsinnig leicht gemacht."

