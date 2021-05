Kinderpornografie-Razzia: 51 Beschuldigte in Bayern

In Bayern werden 51 Menschen unter anderem beschuldigt, Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch zu besitzen. Die Polizei stellte Beweismittel sicher.

Die Ermittlungsbehörden in Bayern haben bei einer großangelegten Kinderpornografie-Razzia 49 Objekte im ganzen Freistaat durchsucht. 51 Menschen werden beschuldigt, Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch besessen und verbreitet oder sich durch das sogenannte Cybergrooming selbst des sexuellen Kindesmissbrauchs strafbar gemacht zu haben. Cybergrooming ist die Kontaktaufnahme zu einem Kind über das Internet mit der Absicht des sexuellen Missbrauchs.

Kinderpornografie: "Täter kommen aus allen Altergruppen"

Es sei die bislang "größte koordinierte Durchsuchungsaktion zu Kinderpornografie" in Bayern gewesen, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch in München. "Die Täter kommen aus allen Altersgruppen, allen Berufsgruppen, allen sozialen Schichten und allen Regionen." Die Aktion trug den Titel "Operation Weckruf". Smartphones, Computer und Datenträger wurden sichergestellt, 213 Polizeibeamte waren im Einsatz. Neben den 49 Objekten in Bayern seien noch zwei weitere in Stuttgart und Hannover durchsucht worden. (dpa)

