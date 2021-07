Kriminalität

06:10 Uhr

Warum Einbrecher nur schwer zu schnappen sind

Plus Der Fall eines scheinbar besonders fleißigen Einbrechers in München zeigt, warum viele Straftaten unentdeckt und am Ende auch unbestraft bleiben.

Von Marlene Weyerer

„ Münchens fleißigster Einbrecher“, titelten Boulevardzeitungen. „Ein Fall wie jeder andere“, sagt seine Verteidigerin. 106 Einbrüche innerhalb von fünf Monaten will die Polizei eigenen Angaben zufolge einem 34-Jährigen nachgewiesen haben. Vor Gericht landete er schließlich wegen weniger als 50 Einbrüchen. Verurteilt wurde er am Ende wegen acht davon. Der Fall mag extrem klingen, zeigt aber exemplarisch die Probleme im Bereich der Einbruchskriminalität.

