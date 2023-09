Zeugensuche 45 Jahre nach ungeklärtem Mord an Jugendlicher

Auch 45 Jahre nach dem Verbrechen an einer Jugendlichen in der Oberpfalz geben die Ermittler nicht auf: Sie wollen den Tod der damals 15-Jährigen aufklären. Dafür setzen sie auf eine DNA-Spur, auf Plakate und Zeugenhinweise.

Ein ungelöstes Gewaltverbrechen soll nach 45 Jahren doch noch aufgeklärt werden. Dafür bittet die Kriminalpolizei in der Oberpfalz die Bürger um Unterstützung. Plakate sollen an den Fall erinnern und vielleicht gebe es Zeugen, die nun doch noch etwas sagen wollen. Am Donnerstag (10.00 Uhr) sollen in Schwandorf Plakate aufgehängt werden. In der Stadt hatten am 16. Juni 1978 spielende Kinder in einem Brunnenschacht die verstümmelte Leiche der 15-jährigen Christa Mirthes gefunden.

Seit Jahresbeginn habe sich eine Ermittlungsgruppe den Fall erneut vorgenommen und zahlreiche Zeugen vernommen, teilte die Polizei mit. Zudem sei es gelungen, bei einer Untersuchung der Asservate von damals eine DNA-Spur sicherzustellen, die bislang keiner Person habe zugeordnet werden können. Die Beamten schließen nicht aus, dass diese von dem Täter stammt.

Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung von 10.000 Euro für entscheidende Hinweise ausgesetzt. Sollte der Täter noch leben, könnte er auch nach so langer Zeit noch angeklagt und vor Gericht gestellt werden - sofern die Tat weiterhin als Mord eingestuft wird. Denn Mord verjährt nicht.

(dpa)