22:16 Uhr

Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdeliktes Bayern

Im Landkreis Berchtesgader Land soll laut Polizei ein 25-Jähriger einen Mitbewohner in einer Einrichtung schwer verletzt und einen Mitarbeiter angegriffen haben.

In Bischofswiesen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgader Land kam es laut Polizei in einer Einrichtung zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Dabei soll einer davon den anderen schwer verletzt haben. Die Kripo Traunstein ermittelt nun, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und die einstweilige Unterbringung angeordnet, teilt die Polizei am Samstag mit.

Der 25-Jährige soll auch einen Mitarbeiter der Einrichtung verletzt haben

Laut Bericht soll sich ein 25-Jähriger zusammen mit seinem 24-jährigen Mitbewohner am Freitagabend in einer Einrichtung in Bischofswiesen befunden haben, als die beiden in Streit gerieten und der 25-Jährige schließlich den 24-Jährigen schwer verletzt haben soll. Laut Polizei suchte der 24-Jährige Schutz bei Mitarbeitern der Einrichtung, die der Tatverdächtige dann ebenfalls angegriffen haben soll.

Ein Mitarbeiter wurde den Beamten zufolge dabei leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei nahm den 25-Jährigen fest. Der 24-jährige sowie der verletzte Mitarbeiter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen konnte der Mitarbeiter dieses aber wieder verlassen. Die Ermittlungen wurden noch am Abend von der Kripo Traunstein, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen.

Am Samstag wurde der 25-jährige Bischofswiesener dem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung des Mannes an, so die Polizei. (AZ)

