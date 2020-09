09.09.2020

Kultur in der Corona-Krise: Statt als Paar wird nun in Linie getanzt

Bavarian Line Dance, Singende Säge, Hackbrett: Mit außergewöhnlichen Kulturprogrammen trotzt der Bezirk Schwaben der Pandemie.

Von Alois Knoller

Musikanten lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Geht das Gewohnte unter den Bedingungen der Pandemie-Hygiene nicht, dann bietet die Forschungs- und Beratungsstelle für Volksmusik in Schwaben für das zweite Halbjahr 2020 eben das Außergewöhnliche. Etwa den Bavarian Line Dance auf der grünen Wiese. Am 20. September und 4. Oktober wird Tanzmeister Magnus Kaindl aus Dießen am Ammersee dazu im Museum Oberschönenfeld anleiten. Eintritt ist frei.

„Wir können immer noch viele kleine Sachen machen“, verspricht Christoph Lambertz, der Leiter der Beratungsstelle, zum eben erschienenen Programmheft. Etwa Spieltage für seltene Instrumente wie die Herz- und die Akkordzither (26.9.), denen auch Anfänger wunderschöne Töne entlocken können, oder der Spielkurs für die Singende Säge (7.11.), die mit einigen Kniffen herrlich klingen kann. Auch das Raffele, das Hackbrett und die Saitenmusik kommen zu Ehren.

Erhöhte Infektionsgefahr: Der Knackpunkt ist das gemeinsame Singen

Problematischer ist es mit dem gemeinsamen Singen. "Wir müssen sehen, was aktueller Stand ist", sagt Lambertz. Im Programm steht eine Reihe von Singstunden für Groß und Klein sowie der Singtag "Liederlust und Klangrausch" (19.9.) in Wettenhausen. Aber alles steht unter dem Vorbehalt, dass die Hygieneregeln eingehalten werden können, die zwei Meter Abstand gebieten. Das traditionelle Mariensingen in Jettingen-Scheppach ist schon abgesagt ("wir dürften nur ganz wenige Zuhörer einlassen"), das Adventsingen in Kloster Irsee ist fraglich.

Ausfallen muss auch der übliche Kathreintanz in Maihingen und in Krumbach. "Paartanz und Gedränge auf dem Tanzboden, das geht in der Pandemie alles nicht", bedauert Lambertz. Unsicher ist noch, ob der bayerisch-irische Tanzabend am 30.Oktober in Augsburg stattfindet. Hier tanzen vier Paare (ein Set) zu Jigs Reels, Hornpipes, aber auch zu Ländler, Polka und Zwiefachem unter Anleitung von Magnus Kaindl. Ebenfalls ungewiss ist der Abend "Tanz jiddisch und landlerisch" am 16. Oktober in der Historischen Schranne in Illertissen.

Muss dieses Jahr ausfallen: das Schwäbische Mariensingen in der Wallfahrtskirche Allerheiligen. Bild: Emil Neuhäusler

Stattfinden werden die beiden Konzerte "Musique in Aspik" mit alten Liedern und Poesie in Thierhaupten (19.9.) und mit den "Liadhabern" in Roggenburg (23.10.) – leider mit eingeschränkter Zuhörerschaft. Ohnehin gilt für alle Veranstaltungen der Volksmusik im Bezirk Schwaben die Pflicht zur vorherigen Kartenreservierung. Den jeweils aktuellen Stand kann man erfragen unter der Telefonnummer 08282/62242 sowie auf der Homepage unter volksmusik.bezirk-schwaben.de.

