So hat Corona die Volksmusik in Schwaben verändert

Plus Die Pandemie hat Volksmusik und Volkstanz in Schwaben hart getroffen. Jetzt hofft der Bezirk auf einen Neustart. Warum die Verunsicherung noch immer groß ist.

Eine Blockflöte statt der Querflöte – schon sitzt das Volksmusikensemble entspannter zusammen, weil nicht gar so viel Abstand zu wahren ist. In Pandemiezeiten ist Improvisation gefragt und dem Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik im Bezirk Schwaben, Christoph Lambertz, fällt auch immer etwas ein. Er hat sich damit abgefunden, dass seine Planungen von der aktuellen Lage kurzfristig durchkreuzt werden können. Er versucht eben, bei seinen Veranstaltungen für Instrumentalisten und Sänger das Beste daraus zu machen.