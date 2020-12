03:00 Uhr

Kultusminister Piazolo: "Einiges bei der Digitalisierung verschlafen"

Exklusiv Deutschland muss viel aufholen bei der Digitalisierung, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. Die Corona-Pandemie habe dabei unerwartete Hilfe geleistet.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo ist der Meinung, dass Deutschland in Bezug auf die Digitalisierung viel aufholen muss. "Man muss klar kommunizieren, dass in den vergangenen Jahren, gerade auch zwischen 2000 und 2017, einiges bei der Digitalisierung verschlafen wurde – in Deutschland insgesamt", sagte der Politiker ( Freie Wähler) unserer Redaktion. "Auch bei den Schulen gab es Nachholbedarf."

Michael Piazolo im Interview: Schulen sollen digitaler werden

Jetzt sieht er das Land jedoch auf einem guten Weg - auch durch die Corona-Pandemie. "Was wir in den vergangenen neun, zehn Monaten umsetzen konnten, das ging sonst in vielen Jahren nicht", betont Piazolo und ergänzt: "Wir können viel erproben – nehmen Sie unsere Teamlehrkräfte oder die Schulassistenten. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg."

Der Kultusminister kündigte an, dass die bayerischen Schulen noch deutlich digitaler werden sollen. "Wir wollen Lehrer-E-Mail-Adressen einrichten, sind damit auch schon gestartet. Cloud-Lösungen werden kommen, damit Verwaltungsaufgaben digital erledigt werden können, zum Beispiel die Notenverwaltung." (AZ)

