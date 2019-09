vor 18 Min.

Kultusminister Piazolo warnt vor Teilnahme an Klima-Streiks

Seit Monaten demonstrieren Schüler freitags für das Klima. In Bayern könnten Teilnehmer von "Fridays for Future" nun Probleme bekommen.

Seit Monaten gehen Schüler freitags für das Klima auf die Straße - nun warnt Bayerns Kultusminister sie davor, das weiterhin zu tun. Schulleiter sollen "angemessen reagieren".

Der bayerische Kultusminister hat die Schüler im Freistaat gewarnt, sich weiter während der Schulzeit an den Fridays-for-Future-Protesten zu beteiligen. Das Ziel medialer Aufmerksamkeit sei längst erreicht. "Insofern sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, nun während der Unterrichtszeit für Fridays for Future zu demonstrieren", sagte Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch dem Radiosender Antenne Bayern.

"Fridays for Future" - Piazolo fordert Sanktionen für die Schüler

Er forderte die Schulleiter auf, angemessen zu reagieren - und verwies auf die Schulpflicht in Bayern. Maßnahmen wie Nachsitzen, Verweise und Bußgelder seien im Schulgesetz ausdrücklich vorgesehen. "Dass man, wenn jemand das erste Mal fehlt, anders reagiert, als wenn jemand das fünfte Mal fehlt, liegt nahe", ergänzte Piazolo.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo sieht keine Notwendigkeit für Teilnahme an Klimastreiks. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv)

Die Protestbewegung Fridays for Future hat für diesen Freitag zu einem globalen Streik für mehr Klimaschutz aufgerufen. Bundesweit sind mehr als 400 Demonstrationen geplant, darunter in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg. An dem Tag will das Klimakabinett der Bundesregierung seine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen. (dpa/lby)

